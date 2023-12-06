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  • Сергей Овчинников
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Американские СМИ: Число ампутаций в ВСУ достигло показателей гитлеровской Германии

Американские СМИ: Число ампутаций в ВСУ достигло показателей гитлеровской Германии

Отказал от мирных переговоров с Россией стал катастрофой для Украины. К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на своем сайте приходит вашингтонский аналитический центр Институт ответственного государственного управления Куинси.

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