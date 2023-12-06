Отказал от мирных переговоров с Россией стал катастрофой для Украины. К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на своем сайте приходит вашингтонский аналитический центр Институт ответственного государственного управления Куинси.
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