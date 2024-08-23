РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    А что так? Турция ждёт своего часа!Стало известно, п...
  • Evgeni Velesik
    Не решается порвать отношения с Россией, таки Армению без России порвут на части в одночасье!Стало известно, п...
  • Ингерман Ланская
    потому что вы барраны - только блеять в нете способныПредставители узб...

Тренер Слуцкий: Компьютер для футболистов опаснее, чем водка

Экс-наставник сборной России высказался о влиянии компьютерных игр на спортсменов. По мнению Леонида Слуцкого, который сейчас работает главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», зависимость от компьютерных игр наносит больший вред, чем алкоголь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх