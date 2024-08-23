Тренер Слуцкий: Компьютер для футболистов опаснее, чем водка

Экс-наставник сборной России высказался о влиянии компьютерных игр на спортсменов. По мнению Леонида Слуцкого, который сейчас работает главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», зависимость от компьютерных игр наносит больший вред, чем алкоголь.