ЦИПР-2025: презентована новая мобильная базовая станции от российских поставщиков на коммерческой сети Т2

Комплекс мобильной базовой станции от российских поставщиков на коммерческой сети представлен на 10-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в главном павильоне Нижегородской ярмарки.
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