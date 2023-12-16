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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Стартовал Всероссийский форум «Вместе Za правду»

Стартовал Всероссийский форум «Вместе Za правду»

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. 16 декабря в Москве начал свою работу Всероссийский форум движения «Бессмертный полк России» «Вместе Za правду», на который собрались представители движения со всех уголков страны, об этом сообщает пресс-служба проекта.

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