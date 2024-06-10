Рособрнадзор проверит вузы Санкт-Петербурга

Будут проверены 13 учреждений по всей стране Рособрнадзор осуществит проверку в 13 вузах страны, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранных граждан.
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