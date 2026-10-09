Около 100 тысяч украинцев в США рискуют потерять статус временной защиты

Примерно сто тысяч граждан Украины, находящихся на территории Соединённых Штатов Америки, могут лишиться статуса временной защищённой категории (TPS) после истечения срока действия нынешней программы помощи 19 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разработчики пере...
- Разведывательный ...
- Асафов: европейск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым