Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил природный парк «Ингилор», как сообщает пресс-служба главы региона, на кордоне Морозова он ознакомился с инфраструктурой парка и обсудил его работу с госинспекторами, на Няровэй – во время ремонта ограждения пообщался с волонтерами «Зеленой Арктики», оценил, как приумножилось поголовье яков и бизонов, а также лошадей приобской породы.