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Дмитрий Артюхов посетил природный парк «Ингилор»

Дмитрий Артюхов посетил природный парк «Ингилор»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил природный парк «Ингилор», как сообщает пресс-служба главы региона, на кордоне Морозова он ознакомился с инфраструктурой парка и обсудил его работу с госинспекторами, на Няровэй – во время ремонта ограждения пообщался с волонтерами «Зеленой Арктики», оценил, как приумножилось поголовье яков и бизонов, а также лошадей приобской породы.

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