4 десерта. Без выпечки и без возни!

Творожный ролл с сухофруктами Творог 5% 500 г Молоко 2,5% 50 г Желатин 6 г Курага 70 г Финики с косточкой 70 г Изюм темный б/к 50 г Кокосовая стружка 15 г На 100 г 166,3 кКал 12,6/4,4/20 Выход 745 г * Творожный желейный торт с фруктами и ягодами Творог 5% 500 г Творожный сливочный сыр 150 г Клубника 120 г Банан 140 г Апельсин (мякоть) 120 г Нектарин 120 г Желатин 25 г Вода 130 мл Мёд 50 г Ванилин щепотка На 100 г 109,2 кКал 8,6/4,4/9,2 Выход 1355 г * Ягодное суфле на кефире Клубника (любые ягоды) 200 г Кефир 3,2% 500 г Желатин 10 г Вода 60 мл На 100 г 52,2 кКал 3,2/2,2/4,5 Выход 770 г * Творожно-сырный десерт Творог 5% 500 г Желатин 5 г Сыворотка от творога (вода, молоко) 20 г Клубника 160 г Твёрдый сыр (пармезан) 15 г + 25 г на обсыпку Мёд 60 г На 100 г 131,8 кКал 12,6/4,8/9,4 Выход 785 г ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ .