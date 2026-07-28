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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду выложил фото со всеми 5 детьми: «Счастливый отец »

Криштиану Роналду выложил фото со всеми своими пятью детьми.  «Счастливый отец ❤️», – написал форвард «Аль-Насра».

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