Афганистан: Ранее в тот же день произошли вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими пограничными силами вблизи участка границы Куррам-Пактия, в районе Спина Шага округа Куррам, провинция Хайбер-Пахтунхва в Пакистане, и в районе Ариоб округа Зазай, провинция Пактия в Афганистане.