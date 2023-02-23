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Вьетнам против монголов: 1257–1288

Вьетнам против монголов: 1257–1288

К середине XIII века значительная часть Евразийского континента вошла в состав Монгольской империи. Монгольские армии воевали на огромном пространстве – от Венгрии до Кореи и, казалось, нет силы, способной остановить их.

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