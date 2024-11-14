Улучшенные технологии и отечественный двигатель на китайском истребителе J-35A повысили его боевую эффективность -- ВВС НОАК

Гуанчжоу, 13 ноября /Синьхуа/ -- Новый китайский истребитель-невидимка J-35A, который дебютировал на проходящем в эти дни 15-м Китайском международном авиакосмическом салоне /Airshow China/, оснащен двигателем отечественной разработки и технологиями человеко-машинного взаимодействия, что позволяет ему в полной мере раскрыть свою боевую эффективность.