Ковальчук назвал абсурдом отстранении сборной России от международных стартов

Илья Ковальчук высказался о недопуске российских сборных к международным стартам. Бывший форвард сборной России по хоккею, Олимпийский чемпион и чемпион мира, а ныне игрок «Спартака» Илья Ковальчук высказался об отстранении национальной команды от международных турниров.
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