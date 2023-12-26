Ковальчук назвал абсурдом отстранении сборной России от международных стартов

Илья Ковальчук высказался о недопуске российских сборных к международным стартам. Бывший форвард сборной России по хоккею, Олимпийский чемпион и чемпион мира, а ныне игрок «Спартака» Илья Ковальчук высказался об отстранении национальной команды от международных турниров.