Утвержден состав сборной России по теннису на Олимпийские игры в Париже

Сборная России по теннису будет представлена сильным составом на Олимпийских играх в Париже. Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев выступят в мужском одиночном разряде, а Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер - в женском одиночном разряде.