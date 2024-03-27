В Калужской области с 1 апреля запретят ловлю рыбы на нерестовых участках

В Калужской области с 1 апреля вступит в силу запрет на вылов рыбы на нерестовых участках. С 1 апреля по 10 июня будет запрещен вылов рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина вне мест нереста.