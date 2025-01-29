Синоптик Колесов: Петербург побил рекорд 2011 года по количеству осадков

К городу сейчас подходит новый циклон К Петербургу подходит новый циклон, зона с осадками уже над югом города, но дождя будет не много, рассказал 29 января главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии