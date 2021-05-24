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Европейцы готовят Белоруссии судьбу Украины

Европейцы готовят Белоруссии судьбу Украины

Увеличить шрифт А А А С момента пошедших 9 августа 2020 года президентских выборов Белоруссии прошло более 9 месяцев.

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Traveller
Домохозяйка с куриными "мозгами" - "прысядэнт всея Белоруссии"? Там явно у кого-то проблемы с умственными способностями... Её на дух не переносят граждане страны и, что характерно, её же "соратники" и по совместительству мстительные конкуренты.
Михаил Козырев
АЛ борется с "внутренней контрреволюцией" практически в одиночку. Весь условный "запад" против него. РФ больше занимает нейтральную позицию. Очевидно ждёт, когда "плод созреет", и упадёт к ногам...
Анатолий Анатольев
Проще ЕВРОПУ на 0 умножить, чем запад испортит настроение Лукашенко!!!!!!
Валерий Федосеев
Польша пытается вернуть Беларусских холопов в стойло. Но у кухарки не получается организация майдана по бандеровски. Лукашенко при помощи КГБ переигрывает их. Весь запад на уши встал, когда потерял своего агента...@

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