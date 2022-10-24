Пелоси заявила, что Трампу не хватит мужества прийти по повестке

Экс-президенту США Дональду Трампу не хватит мужества прийти по повестки и дать показания по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 23 октября в интервью телеканалу MSNBC.