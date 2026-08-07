В Германии планируют разрешить частным компания защищаться от БПЛА

О планах по предоставлению операторам критической инфраструктуры Германии возможности защищаться от атак беспилотников заявил министр внутренних дел Бранденбурга Ян Редманн 7 августа в интервью газете Rheinische Post.
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