Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Джамиля Мухитдинова
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    Да на хрена она здесь нужнаТРАВИВШАЯ РУССКИХ...

Берегитесь подсадных женщин. Минимизируйте новые контакты, коллеги

Берегитесь подсадных женщин. Минимизируйте новые контакты, коллеги

Юрий Кот Я решил разместить этот материал с одной единственной целью - уберечь нашего брата от верной гибели.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Твари с Окраины.
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4 час.
Людмила
Вспомните Немцова. А где его бывшая , в то время беременная от него девица? Ах, какие они были невинные.
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4 час.
Кошмар
И так бывает... 😀😘😘
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1 час.

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