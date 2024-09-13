В Смоленске прекращено движение транспорта по улицам Пржевальского и Ленина

В Смоленске в связи с проведением массовых мероприятий прекращено движение транспортных средств на следующих участках: - по улице Пржевальского (между домами № 3 и № 5); - по улице Ленина (между домом № 1 по улице Глинки и домом № 7/2 по улице Ленина).