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Смоленская Газета

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В Смоленске прекращено движение транспорта по улицам Пржевальского и Ленина

В Смоленске прекращено движение транспорта по улицам Пржевальского и Ленина

В Смоленске в связи с проведением массовых мероприятий прекращено движение транспортных средств на следующих участках: - по улице Пржевальского (между домами № 3 и № 5); - по улице Ленина (между домом № 1 по улице Глинки и домом № 7/2 по улице Ленина).

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