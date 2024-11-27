Обстановка в Курской области на 27 ноября: Что помогло уничтожить боевиков в Ольгинской роще, сколько дальнобойных ATACMS сбили на подлете к нашему аэродрому и как ВСУ пытались убить сдавшегося британского наемника

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Комментарии
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Семен Демин
Что значит &quot;готовят ответ&quot;?  Ответ должен быть готов всегда. Только отвечать означает проиграть войну.
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4 час.

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