Полиция Краснодара задержала одного из мужчин, устроившего стрельбу в Музыкальном микрорайоне 9 августа

Полиция Краснодара задержала одного из мужчин, устроившего стрельбу в Музыкальном микрорайоне 9 августаВ Краснодаре задержали мужчину, который вечером 9 августа устроил стрельбу на улице Есенина в Музыкальном микрорайоне.