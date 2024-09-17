Полиция Краснодара задержала одного из мужчин, устроившего стрельбу в Музыкальном микрорайоне 9 августа

Полиция Краснодара задержала одного из мужчин, устроившего стрельбу в Музыкальном микрорайоне 9 августаВ Краснодаре задержали мужчину, который вечером 9 августа устроил стрельбу на улице Есенина в Музыкальном микрорайоне.
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