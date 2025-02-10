Благотворительный фальсификат: в России нуждающимся будут отдавать изъятые товары

В России могут начать передавать изъятые товары без маркировки на благотворительные цели. Необычный законопроект скорее всего примут уже до конца февраля 2025 года, а его целью в Минпромторге назвали ограничение попадания фальсификата во вторичный оборот, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».