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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мераб Двалишвили: «У меня не было спарринг-партнеров, кроме Стерлинга. Я сильно вырос с момента дебюта в UFC»

«Я сильно вырос с момента дебюта в UFC. У меня не было спарринг-партнеров, кроме Алджамейна Стерлинга.

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