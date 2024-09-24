Ученый утверждает, что наше сознание приходит из другого измерения: есть доказательства

Дмитрий Боев Мы как-то тоже забыли, что само существование мира, в котором есть вещные существа и бестелесные души - тоже гипотеза, выдвинутая в попытке объяснить мир с его непонятными и необъяснимыми связями как между людьми, так и между людьми и животными, и предметами неживыми, и явлениями, которые не являются даже и предметами. Это очень древнее толкование сущего, оставленное нам в наследство от тех времён, когда, скажем, не могли и представить себе понятие поля, понятия энергии, и уж тем более - их взаимодействия и их связи с материальными предметами. Короче, то, чем мы сейчас свободно оперируем, к чему привыкли. Но, если честно, так толком и не поняли.

Леонид Цымбал Наше сознание зависит от положения точки сборки, несущей силы духа, в данный момент. Сознание больного, ребёнка, влюблённого, озлобленного, голодного, замерзающего, наркомана, под гипнозом, или во сне, путаное сознание и сумеречное, рациональное, иррациональное сознание одного человека... это разное сознание. Мы духи по сути своей... И каждую ночь улетаем в космос, будучи духом. А тело благополучно продолжает работать, управляемо нашей животной душой. В теле сознание животной души. И если наркоман не получил дозу, то животная душа устраивает ломку для духа. А наша душа любит анализировать и созерцать. Душа ленива и труслива, ей нужен покой, но она и умеет думать. Душа может быть и гениальной. И сознание гения глобально, по сравнению с сознанием обывателя, вне зависимости от его возраста. Значит мы имеем уже 3 сознания... духа, души и животной нашей души. И все они зависят от положения точки сборки в данный момент. Так что Майкл Правица, хоть и догадался, но очень мало знает по этой теме... можно сказать... ничего... )))