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Петербургский дневник

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Диетолог Белоусова рассказала про опасность азиатских супов

Диетолог Белоусова рассказала про опасность азиатских супов

Есть их можно не всем Азиатские супы популярны среди россиян. Они отличаются друг от друга по составу и плотности, что оказывает заметное влияние на здоровье, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

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