Диетолог Белоусова рассказала про опасность азиатских супов

Есть их можно не всем Азиатские супы популярны среди россиян. Они отличаются друг от друга по составу и плотности, что оказывает заметное влияние на здоровье, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
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