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Президенту РФ направят второй доклад рабочей группы по вопросам СВО

Президенту РФ направят второй доклад рабочей группы по вопросам СВО

Рабочая группа по вопросам СВО подготовила второй доклад президенту, в него внесли ряд инициатив по введению дополнительных социальных гарантий участникам СВО, защите их прав, а также прав их семей и развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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