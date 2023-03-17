Президенту РФ направят второй доклад рабочей группы по вопросам СВО

Рабочая группа по вопросам СВО подготовила второй доклад президенту, в него внесли ряд инициатив по введению дополнительных социальных гарантий участникам СВО, защите их прав, а также прав их семей и развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Рабочая группа по вопросам СВО подготовила второй доклад президенту, в него внесли ряд инициатив по введению дополнительных социальных гарантий участникам СВО, защите их прав, а также прав их семей и развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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