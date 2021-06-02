Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место – СМИ AlexCoderПутин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место – СМИ AlexCoder Европейские оппоненты бацьки во главе с Вашингтоном стремятся "окружить и победить" Белоруссию, но этому мешает РФ Президент РФ Владимир Путин одной только фразой об американце Эдварде Сноудене поставил Запад на место в ситуации с экстренно севшим 23 мая самолетом ирландской компанииRyanairв аэропорту Минска и последующим задержанием белорусскими силовиками экс-главреда телеграм-канала NEXTAРомана Протасевича.