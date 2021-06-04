ЭксклюзивОбществоНоволетие. Солнце на лето, зима на морозhttps://artsgtu Новолетие. Солнце на лето, зима на мороз Славянское Новолетие – один из древнейших праздников.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМир Огненный ч.1, 318 Нужно устремить внимание на надвигающиеся события. Нужно понять, что человечество вступает в период постоянных войн. Очень разновидны такие войны, но един принцип их — вражда везде и во всем. Никто не помыслит какой опустошительный костер создается, когда множество людей укрепляет губительный круг около всей планеты. Это тот самый змей, который хуже льдов и снегов. Не думайте, что это пугало. Нет, каждый день приносит доказательства разрушения. Кощей не дремлет, но забава силится отвлечь глаза от пожара.Юрий ИльиновТопазовый колибри - самая маленькая птичка на планете. Ее длина не превышает 3 см.Юрий ИльиновТоп стран по добычи нефти в мире.Комментировать
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