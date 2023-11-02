Ночная ссора таксиста и школьницы во Владивостоке привела к уголовному делу

Прогулка школьницы ночью во Владивостоке обернулась возбуждением уголовного дела.Пресс-служба полиции Приморья сообщила, что к ним обратился отец 16-летней девочки, что его дочь пришла домой испуганная и без вещей.
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