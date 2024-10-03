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Массовый «исход» звезд-иноагентов из Израиля – бегут Галкин*, Белый*, Шац* и другие

Массовый «исход» звезд-иноагентов из Израиля – бегут Галкин*, Белый*, Шац* и другие Евгения КомароваВ условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке многие российские артисты, включая таких известных личностей, как Максим Галкин*, Руслан Белый* и Михаил Шац*, принимают решение покинуть Израиль.

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