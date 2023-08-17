Военное обозрение

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На Украине подтвердили отказ от переговоров с Россией по продлению контракта на транзит газа в Европу

На Украине подтвердили отказ от переговоров с Россией по продлению контракта на транзит газа в Европу

После 2024 года Европа может остаться без российского газа, Украина не намерена продлевать контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа через свою территорию.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А кто сказал что у хохлов вообще будут нефтегазопроводы? Что то совсем края попутали...
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14 час.
Елена Зеличенок
Наивные идиоты! Может Украины(да бог!) вообще не будет к этому времени.В сегодняшнем виде,по крайней  мере.
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12 час.

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