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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Ready or Not ответили недовольным: “Мы не собираемся менять курс и делать и...

Авторы Ready or Not ответили недовольным: “Мы не собираемся менять курс и делать и...

Авторы Ready or Not ответили недовольным: “Мы не собираемся менять курс и делать игру менее мрачной”У создателей шутера Ready or Not состоялось интервью с изданием PCGamesN, в котором они рассказали о процессе создания игры.

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