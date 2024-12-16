Авторы Ready or Not ответили недовольным: “Мы не собираемся менять курс и делать и...

Авторы Ready or Not ответили недовольным: “Мы не собираемся менять курс и делать игру менее мрачной”У создателей шутера Ready or Not состоялось интервью с изданием PCGamesN, в котором они рассказали о процессе создания игры.
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