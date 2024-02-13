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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Зимний марафон партии «Единая Россия» стартовал в РФ

Зимний марафон партии «Единая Россия» стартовал в РФ

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Всероссийский зимний марафон «Сила России» начал свою работу. Члены партии «Единая Россия» запустили новый проект федерального уровня, который призван придать импульс развитию спорта в нашей стране.

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