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Кобахидзе: Зурабишвили может быть привлечена к уголовной ответственности

Кобахидзе: Зурабишвили может быть привлечена к уголовной ответственности

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть привлечена к уголовной ответственности, если она назначит новые парламентские выборы и не покинет резиденцию после инаугурации избранного главы государства Михаила Кавелашвили.

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Комментарии
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НЕТУ Mailru Агента
Саломе - явный иноагент. И работала далеко не на грузинский народ!
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20 час.
Анфиса Иванова
Кобахидзе грозится, грозится это сделать ещё с начала выборов...потом после их окончания...потом замолчали - помолчали, протесты с ее организацией пережили...теперь вновь заговорили...  Эх, грузины...
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19 час.

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