Кобахидзе: Зурабишвили может быть привлечена к уголовной ответственности

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть привлечена к уголовной ответственности, если она назначит новые парламентские выборы и не покинет резиденцию после инаугурации избранного главы государства Михаила Кавелашвили.
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