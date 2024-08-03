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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Югры» о следж-хоккее: «Инклюзивный спорт – важная составляющая реабилитации участников СВО. Эта работа будет продолжена и усилена – до нашей общей победы»

– Нас радует, что в этом чемпионате ВХЛ впервые проведем 32 домашних матча. Интерес к хоккею в югорском регионе только растет.

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