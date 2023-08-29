Спички - не игрушка

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"Я сам обманываться рад", - Жозеп Боррель написал, что с Россией "все"

"Я сам обманываться рад", - Жозеп Боррель написал, что с Россией "все"

В очередной раз о коллапсе в Российской Федерации и "остаточном прощевай" с зависимостью от "мирового изгоя", заявил накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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