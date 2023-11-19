Идеальный лимонный кекс вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Спешу поделиться рецептом вкуснейшего лимонного кекса, который готовится очень просто и получается всегда! Идеален для перекуса в городе, на завтрак, понравится детям! Вы влюбитесь в этот кекс, обещаю! Ингредиенты Порции: –+12 Тесто Куринные яйца 5 шт Сахар 300 г Сливки (33 %) 40 г Соль 1 щепотка Масло сливочное 80 г Мука (Пшеничная) 240 г Разрыхлитель для теста 3 г Лимон 3 шт […].