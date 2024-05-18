Чайна или Чжунго

Ну что, поздравляю дурачков из ЦИПСО, все их методички по «Китай кинул Россию», «Китай перешёл на сторону украины» или «Китай прогнулся по приказу от наших хозяев из госдепа» можно дружно выкинуть в мусорку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии