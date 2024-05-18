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Чайна или Чжунго

Чайна или Чжунго

Ну что, поздравляю дурачков из ЦИПСО, все их методички по «Китай кинул Россию», «Китай перешёл на сторону украины» или «Китай прогнулся по приказу от наших хозяев из госдепа» можно дружно выкинуть в мусорку.

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