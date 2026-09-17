Ванилла SU
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Ванилла SU

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Биотехнологии вместо маркетинга: как я выбираю крем для лица в 2026 году

Биотехнологии вместо маркетинга: как я выбираю крем для лица в 2026 году

Когда я в очередной раз перебирала баночки на полке и пыталась понять, почему дорогой крем из рекламы не дал обещанного эффекта, пришло осознание: привычные ориентиры больше не работают.

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