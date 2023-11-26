Раскрыт секрет пробиотиков в борьбе с запорами

Исследователи выявили секрет успеха пробиотиков в борьбе с запорами: он заключается в генах. Ученые обнаружили ключевые гены пробиотика Bifidobacteria longum, которые ускоряют движение кишечника и помогают решить проблему запоров.
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