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Царьград

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Макгрегор заявил о контроле МИ-6 над Киевским режимом

Макгрегор заявил о контроле МИ-6 над Киевским режимом

Дуглас Макгрегор заявил, что МИ-6 контролирует Киевский режим, подчеркнув зависимость правительства Зеленского.

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