Тренер Крикунов: в НХЛ послежу за рекордом Овечкина

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов заявил, что в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет следить за результатами российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.