Негры и таджики любят обвинять окружающих в нацизме. Странное сходство

Хитрый таджик, который открыл нелегальную кальянную в сквере у Театра Драмы под окнами Свердловского правительства, демонстрирует просто блистательное мастерство многонациональной хуцпыБехруза (настоящее имя) взяли за жабры и он решил записать видео с извинениями, в котором он, фактически, не извиняется, а обвиняет тех кто его прищучил в нацизме.
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