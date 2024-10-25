Пожар в жилом доме вспыхнул в Карелии

Пожарные Беломорского округа были подняты по тревоге в четверг днем В четверг в 16 часов 20 минут на пульт Единой службы спасения-01 Беломорского округа поступило сообщение о пожаре в одноэтажном трехквартирном жилом доме на улице Лесная в поселке Летнереченский.
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