Пожар в жилом доме вспыхнул в Карелии

Пожарные Беломорского округа были подняты по тревоге в четверг днем В четверг в 16 часов 20 минут на пульт Единой службы спасения-01 Беломорского округа поступило сообщение о пожаре в одноэтажном трехквартирном жилом доме на улице Лесная в поселке Летнереченский.