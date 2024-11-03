Всероссийская акция «Ночь искусств» началась в Подмосковье

Всероссийская акция «Ночь искусств» — уникальное культурное событие, объединяющие художников, музыкантов, писателей, и, конечно, зрителей, пройдет по традиции в преддверии Дня народного единства — с 2 по 4 ноября.
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