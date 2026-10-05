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Смоленская Газета

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Губернатор Василий Анохин поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником

Губернатор Василий Анохин поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником

Сегодня, 5 октября, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей региона с Днём учителя: Уважаемые работники сферы образования! Дорогие ветераны педагогического труда! От всей души поздравляю вас с Днем учителя! На протяжении всей истории человечества ваша профессия является одной из самых благородных и созидательных, уважаемых и ответственных.

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