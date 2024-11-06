Операторов дронов и артиллеристов бросают в пехоту. ВСУ паникуют в Донбассе

Сергей Адамов 5 ноября 2024 г. Российская армия продолжает продвигаться в зоне проведения СВО. За минувшую неделю ВС РФ выбили противника из ряда укрепрайонов, приблизившись к населённым пунктам Покровск и Курахово.
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