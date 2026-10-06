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Бикович и Петров в новой сказке «Варвара-Краса»: кого сыграли актеры и почему на грим уходило три часа

Бикович и Петров в новой сказке «Варвара-Краса»: кого сыграли актеры и почему на грим уходило три часа

Появились первые фото со съемок масштабного фэнтези. Милош Бикович в образе водяного в фильме «Варвара-Краса» кинокомпания «Берг Саунд»Завершились съемки масштабной киносказки «Варвара-Краса», главные роли в которой сыграли Александр Петров, Милош Бикович, Виталия Корниенко, Кирилл Плетнев, Рината Тимербаева и Никита Полицеймако.

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